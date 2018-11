Ontevreden huurders staan in lange wachtrij

Dat blijkt uit onderzoek door EenVandaag. CDA, PvdA en GroenLinks willen dat minister Kajsa Ollongren (Wonen) in actie komt.

Bij de Huurcommissie kunnen huurders klachten indienen over gebreken in hun huis of over een te hoge huurprijs. De commissie kan vervolgens bepalen dat de huurprijs definitief verlaagd moet worden, of totdat de gebreken zijn opgelost.

Verlaging

In twee op de drie gevallen krijgt de huurder gelijk. De huur wordt dan met gemiddeld €144 per maand verlaagd.

De Huurcommissie zelf geeft toe dat een aantal zaken vertraging oploopt en wijt dat aan de hoge werkdruk. „De instroom van zaken in 2018 is meer dan verwacht. De Huurcommissie had zich voorbereid op 6615 geschillen dit jaar. Dat aantal hadden we in september al bereikt.”