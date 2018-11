Vastgoedbeleggers zien Nederland zitten

Dat meldt vastgoedadviseur JLL vrijdag op basis van zijn jaarlijkse beleggersonderzoek. JLL ondervroeg beleggers met een totale Nederlandse portefeuille van €53,4 miljard. Gezamenlijk verwachten zij in 2019 en 2020 voor €10,3 miljard aan vastgoed te verwerven en omstreeks voor € 2,4 miljard te verkopen. Dat betekent een groei van 15%, tegen 10% in de voorgaande periode van twee jaar.

De beleggers richten hun pijlen vooral op de sectoren Alternatives en Industrial & Logistics, zegt JLL. Deze sectoren zullen een netto-groei laten zien van respectievelijk 73% en 33%, als de vastgoedbeleggers erin slagen hun plannen te verwezenlijken. Binnen de sector Alternatives gaat de interesse met name uit naar hotels, datacenters en zorgvastgoed.

De ondervraagde beleggers verwachten de meeste waardegroei in de sectoren Offices en Industrial & Logistics. Vooral toenemende schaarste op de gebruikersmarkt stuwt deze groei, zo verwachten zij.

„We zien dat beleggers zich blijven focussen op gebieden en gebouwen met huurgroeipotentie”, stelt Sven Bertens, hoofd research & strategie bij JLL. „De vraag is echter of Nederland in relatieve zin niet te duur wordt ten opzichte van andere West-Europese landen. Daardoor dreigt het gevaar dat het kapitaal Nederland gaat verlaten.”

JLL voerde het jaarlijkse beleggersonderzoek uit onder particuliere, institutionele, nationale en internationale beleggers met vastgoedbezit in Nederland. Dit jaar deed de vastgoedadviseur dat voor de 27e keer.