’Industrie 4.0 eist andere denkwijze’

„Je moet de manier waarop je denkt veranderen”, zegt Anis Lahlou-Abid van J.P. Morgan Asset Management. Hij is expert op het gebied van deze zogenaamde vierde industriële revolutie. Op seminars vraagt hij zijn toehoorders wel eens welke sector volgens hen niet geraakt gaat worden. „Bier, zei iemand. Je kan tenslotte geen digitaal bier drinken. Toch speelt het ook daar volop”, verzekert de vermogensbeheerder.

Hij geeft als voorbeeld Anheuser-Busch-InBev, bekend van Jupiler , Corona en Budweiser. De biergigant experimenteert met het digitaal verbinden van bars, zodat real time de consumptie wordt gemeten. Daarmee kan zowel de levering als het aanbod worden verbeterd. Lahlou-Abid: „Als Anheuser dat soort dingen doet, en Heineken niet, dan moet je daar je beleggingsbesluit van laten afhangen.”

Een belangrijke ontwikkeling is volgens Lahlou-Abid het fenomeen ’digital twin’, ofwel een digitale versie van een fysiek object zoals een boot of auto. Daarmee kan dan getest worden.

Daarnaast is ’predictive maintenance’ in opkomst. Dankzij datasensoren kun je actie ondernemen voordat problemen ontstaan in fabrieken of voertuigen. „Airbus heeft daardoor zijn kosten met 30% kunnen drukken”, zegt Lahlou-Abid. „En Maserati heeft dankzij digital twin zijn model Maserati Ghibli in de helft van de normale tijd op de markt kunnen brengen.”

De vermogensbeheerder prijst ook het Franse conglomeraat Dassault, dat vooruitloopt met zijn industriële platform 3DExperience. „Dat doet het ontwerp voor je. Je kunt het sturen naar je klant en degene die het gaat bouwen. Biotechbedrijven ontwerpen er zelfs moleculen mee.”

Klanten zijn onder meer Adidas, Jaguar, Ikea en scheepswerf Damen. Voor werknemers belooft Industrie 4.0, zoals het ook wordt genoemd, weinig goeds: Lahlou-Abid: „Kijk maar eens in een Tesla-fabriek. Daar zie je nauwelijks nog mensen.”

Zelfs ingenieurs moeten oppassen. „Zoiets als een windturbine wordt al door een computer ontworpen. Je voert in hoe sterk de wind is, welke stroming hij moet kunnen hebben, en dan rolt het ontwerp eruit.”