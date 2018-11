Online shoppen met black friday? Zo hou je het veilig

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarschuwde onlangs voor nepwinkels, die ons ook steeds vaker via sociale media weten te vinden.

Met professioneel uitziende websites en al te goede aanbiedingen word je overgehaald om te betalen. Maar als consument ontvang je of helemaal niets, of een flutproduct dat niet lijkt op de advertentie. Naar je geld kun je fluiten.

Hoe moet je daar nu mee omgaan, als je dit weekend online je slag wilt slaan? Doe, voordat je afrekent bij een jou onbekende webshop, onderzoek. Google de webwinkel en kijk of er keurmerken op de website staan. Als dat zo is, moet de webshop ook op de site van dat keurmerk zijn.

Reviews

Als een webwinkel niet te vertrouwen is, hebben meestal al tientallen anderen negatieve beoordelingen of reacties achtergelaten. Door op de websitenaam met bijvoorbeeld ’klachten’ of ’reviews’ te googelen, kom je hier snel achter.

Betaal alleen verzekerd, via creditcard of PayPal, of liever nog achteraf, als je het product al hebt ontvangen, raadt de ACM aan.

Achteraf

„Als je achteraf kunt betalen, is dat al een veiligheidsgarantie”, Wilko Klaassen, general manager van Klarna Nederland, een van de aanbieders van achteraf betalen. Andere grote aanbieders zijn Afterpay en Billink. „Wij bieden namelijk aankoopbescherming, dus we werken alleen met webshops die zijn geverifieerd.”

Klaassen: „Je betaalt pas na twee weken en in de meeste gevallen heb je het product dan al in huis. Miskopen kun je dan al hebben teruggestuurd. Het is een misverstand dat achteraf betalen een soort lening is. De meeste webshops bieden het gratis als service, of je betaalt 1 of 2 euro.”

Kortingen

Laat je ook niet gek maken dit ’koopjesweekend’. Grote kortingen gelden vaak op de adviesprijs, niet op de werkelijke winkelprijs. Ook moet je goed letten op de specificaties van het product dat je wil kopen.

Zorg dat je weet wat de normale prijs is van een product dat je wil kopen en blijf vergelijken, is het devies van onder meer de Consumentenbond.