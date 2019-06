Fastned wil tot 30 miljoen ophalen op beurs

Amsterdam - Fastned wil 27,3 miljoen tot maximaal 30 miljoen euro ophalen met de uitgifte van certificaten bij zijn beursgang. De datum voor de notering in Amsterdam is in verband met de uitgifte van de nieuwe stukken een weekje opgeschoven naar 21 juni, zo laat topman en mede-oprichter van het snellaadstationbedrijf Michiel Langezaal weten aan ANP.