Fiscus gaat belastingafspraken publiceren

Dat schrijft staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Snel wordt de rulingpraktijk door deze stappen een stuk transparanter. Maar het blijft wel de bedoeling dat uit de publicaties niet duidelijk kan worden om welk bedrijf het gaat. Dit heeft te maken met de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst.

Snel wil daarnaast ook voorkomen dat er in de toekomst nog brievenbusmaatschappijen, die niet of nauwelijks wat doen in Nederland, belastingafspraken kunnen maken. Als het doel is om belasting te besparen, dan krijgt het bedrijf ook geen ruling. Daarbij wordt er ook een ‘zwarte lijst’ geformuleerd van laagbelaste landen, dat zijn de plekken waar de tarieven lager dan 9% zijn.

Onder vuur

De rulingpraktijk is de afgelopen jaren onder het vuur gekomen door publicaties uit de Panama Papers en Paradise Papers, waaruit ook een foute afspraak tussen de Belastingdienst en Proctor & Gamble naar voren kwam. Daardoor kon die multinational honderden miljoenen euro’s doorsluizen naar een belastingparadijs. Naar aanleiding daarvan liet Snel alle rulings onderzoeken, waarbij er nog een aantal foute afspraken naar boven kwamen.

Snel wil geen afscheid nemen van de hele rulingpraktijk en volgens hem is er geen sprake van schimmigheid. “Maar met een ruling krijgen bedrijven niets meer of minder dan vooraf duidelijkheid over de wijze van belastingheffing op basis van de wet”, zegt de staatssecretaris.