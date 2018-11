Column: Olie op het vuur

Dit ondanks aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Niet dat het in de recente geschiedenis ooit rustig is geweest in deze regio maar met het terugtrekken van Trump uit het Joint Comprehensive Plan of Action - beter bekend als de nucleaire deal met Iran – heeft Trump olie op het vuur gegooid. Echter de EU, Rusland en China hebben aangegeven de deal in stand te willen houden. Iran leunt achterover met de gedachte, regel het maar.

De vraag is echter of de wens van de overige landen om het akkoord in stand te houden realistisch is. Zo voorziet het brede sanctiepakket onder andere in het uitsluiten van Iran inzake internationaal betalingsverkeer, beter bekend als SWIFT. Uitsluiting van het internationale betalingsverkeer maakt het praktisch onmogelijk om nog zaken te doen met het land in kwestie. De EU probeert via grofweg twee opties om de deal toch in stand te houden.

Twee opties

Optie één: Het blocking statute dat bedrijven in de EU verbiedt om zich te houden aan de in dit geval door Amerika opgelegde sancties jegens Iran. Dit blocking statute zou veroordelingen van het Amerikaanse gerechtshof nietig verklaren en de schade die voortvloeit uit opgelegde boetes zouden bedrijven kunnen verhalen. Het is echter onduidelijk hoe het statuut in de praktijk werkt. Enerzijds is het blocking statute namelijk nog nooit in werking getreden, anderzijds is het volstrekt onduidelijk tot wie getroffen bedrijven (die zaken zijn blijven doen met Iraanse bedrijven) zich moeten wenden om hun schade te kunnen verhalen. De bedragen die gemoeid zijn met Amerikaanse boetes zijn namelijk niet van de lucht en bedragen vaak honderden miljoenen boetes. Naar wie zou deze rekening gestuurd kunnen worden?

Optie twee: Het opzetten van een systeem dat het SWIFT netwerk kan omzeilen. De EU zou plannen hebben voor het opzetten van een Special Purpose Vehicle. Dit werkt als volgt. Stel er vaart een Iraanse olietanker een Franse haven binnen. In dit geval zou Iran een claim krijgen voor de geleverde olie en voor de tegenwaarde Europese goederen krijgen. Het bedrijf dat voor de tegenwaarde van de olieleveringen goederen aan Iran moet leveren zou vervolgens een betaling kunnen vragen aan het Franse bedrijf dat de olie heeft ontvangen. Ruilhandel dus! Het probleem met optie twee is echter dat ook dit systeem uiteindelijk geen alternatief is voor het globale financiële systeem en het de vraag is of Amerikaanse autoriteiten geen lucht krijgen van deze manier van zaken doen en alsnog boetes opleggen. Ook is het de vraag of je de VS tegen de haren in wil strijken met als risico dat er verdere strategische divergentie optreedt in de trans-Atlantische alliantie.

Dit zijn slechts enkele haken en ogen aan de twee hiervoor besproken opties. Buiten de vraag of het wenselijk is, is het dus ook zeer de vraag of de EU, Rusland en China in staat zullen zijn om de deal overeind te houden; met alle gevolgen van dien! Of gooi ik nou olie op het vuur?