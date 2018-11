De Chinese techreus Alibaba is één van de zeven topspelers. Ⓒ FOTO REUTERS

Platformbedrijven zoals Amazon, Facebook en Alibaba hebben een steeds grotere impact op de wereldwijde economie. Zonder ingrijpen dreigen Nederland en Europa de controle te verliezen. Daarvoor waarschuwt KPMG in het rapport ‘Unlocking the value of the platform economy’.