’Black Friday ongunstig voor winkeliers’

Het lijkt allemaal zo mooi, gigantische extra verkopen op een doordeweekse vrijdag in november. Maar volgens Moody’s schuilt er een groot gevaar in de talloze kortingen, die op Zwarte Vrijdag worden gegeven.

Hoge kortingen

Het kredietbedrijf denkt dat de consumenten daardoor zijn kerstaankopen naar voren haalt en door de hoge kortingen veel minder betaalt voor artikelen die ze toch al met de kerstdagen zouden aanschaffen. Winkelbedrijven moeten echt gaan nadenken of ze wel mee willen doen met de koopjesdag, omdat het rechtstreeks van de winst van de bedrijven af kan gaan. ,, Het is zelden positief voor individuele bedrijven’’, zegt David Biedle, senior kredietman bij Moody’s.

Eigenlijk moeten volgens hem alleen slimme retailers meedoen, die goed nagedacht hebben over hun strategie en die hun marge beschermen. Voor anderen kan het beter zijn om hun winst vast te houden door Zwarte Vrijdag links te laten liggen.

De laatste maand van het jaar is verreweg de belangrijkste van het jaar voor de retailbedrijven. Het bepaalt veelal of een jaar goed of slecht is geweest. Veel bedrijven verkopen 40% van hun jaaromzet in december.