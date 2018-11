’Plan B’ pensioenstelsel wordt heet hangijzer

Om het pensioenstelsel op eigen houtje te hervormen, moet Koolmees een flinke berg beklimmen. Ⓒ ANP

Amsterdam - Na het stuklopen van het pensioenoverleg is het kabinet wel even klaar met de polder. Een plan B, vernieuwen zonder de sociale partners, wordt serieus overwogen. Experts leggen uit dat het theoretisch kan. Maar of het in de praktijk werkt, is de vraag.