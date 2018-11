’Vliegtaks kost 5000 banen’

Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Economisch Onderzoek (SEO), in opdracht van luchtvaartmaatschappij KLM. Vrijdag besluit het kabinet hoogstwaarschijnlijk over de omstreden vliegtaks.

SEO kraakt de plannen voor de taks in de huidige opzet: er is geen positief effect op het milieu, de taks kost 5000 banen en is slecht voor het vestigingsklimaat. Daarmee komt het SEO tot dezelfde conclusies als eerder het Planbureau voor de Leefomgeving en CE Delft.

Concurrentie verstoord

De vliegtickets worden door de stapeling van de verschillende belastingen en heffingen flink duurder. De vliegmaatschappijen kunnen dit maar gedeeltelijk doorbelasten, omdat ze opereren in een mondiale markt. De concurrentie wordt hiermee verstoord, aldus SEO. Ook biedt de taks vliegmaatschappijen geen prikkel om schonere toestellen in te zetten.

Het gevolg is ondermijning van het intercontinentale bestemmingennetwerk van Schiphol. De vliegtaks leidt tot een ’disproportionele ’afname in het aantal intercontinentale passagiers, zo verwacht SEO. President-directeur Pieter Elbers van KLM wijst op de noodzaak van een mondiale aanpak.

„Het is evident dat een louter Nederlandse vliegbelasting geen enkel positief milieueffect heeft. Passagiers zullen uitwijken naar andere bestemmingen zoals België, om daar gewoon het vliegtuig te pakken. Dit gaat ten koste van Nederlandse banen”, zegt Elbers tegen De Telegraaf.

Daarmee dreigt hetzelfde te gebeuren als in 2008, toen de taks al eerder was ingevoerd. SEO komt tot 10% minder reizigers op lange afstandsvluchten en 5% minder reizigers op korte afstanden. Dit heeft gevolgen voor de werkgelegenheid bij vliegmaatschappijen en zet ook druk op de winst. Vervolgens vangt de Staat minder aan vennootschapsbelasting en btw. SEO gaat uit van het verlies van 5000 banen op de korte termijn, wat weer leidt tot extra kosten voor werkloosheidsuitkeringen.

Lawaaiheffing

In het regeerakkoord is afgesproken dat eerst in Europees verband gekeken gaat worden naar een taks, vervolgens is de sector aan bod. Nu heeft Schiphol een speciale lawaaiheffing geïntroduceerd, waardoor het havengeld de komende jaren 50% zal stijgen. Deze heffing wil staatssecretaris Snel (Financiën) echter niet meetellen, omdat het geld niet naar de schatkist gaat. Daarom wil hij nog eens €200 miljoen ophalen.

„De Nederlandse luchtvaart en passagier wordt onevenredig zwaar belast door een stapeling van heffingssystemen in nationaal, Europees en mondiaal verband. Ik investeer liever in innovatieve ontwikkelingen die wel direct bijdragen aan verduurzaming van de luchtvaart, zoals duurzame biokerosine”, zegt Elbers. Dit alles kost KLM over een aantal jaar ruim €300 miljoen extra op jaarbasis. „Het onderzoek biedt zinvolle argumenten het complexe debat over de balans tussen de lusten en lasten van de luchtvaart. Een debat wat van belang is voor ons allemaal en daar zoek ik graag de samenwerking in op”, zegt Elbers.

Het is nog niet duidelijk welke variant van de taks het kabinet kiest. SEO waarschuwt tegen een taks per vliegtuig, die nergens anders wordt toegepast. „De reden daarvoor is naar alle waarschijnlijkheid de hoge prijsgevoeligheid van dat segment en daarmee het risico van substantieel verlies in marktaandeel”, stelt het rapport. „Het is raadzaam om voorzichtigheid te betrachten.”

Vakbond FNV maakt zich zorgen aldus bestuurder Leen van der List. „Wij roepen het kabinet op om te kiezen voor een Europese belasting, daar zijn wij voor. Het heeft geen zin om dit geïsoleerd aan te pakken.”