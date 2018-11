Zelfs expert snapt het niet meer: ’Belasting moet veel simpeler’

Dat zegt Bartjan Zoetmulder, voorzitter van de beroepsvereniging Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

„Het belastingstelsel is een enorme brij geworden van in elkaar hangende regels. En dat wordt alleen maar ingewikkelder. Het is zo complex dat je als adviseur je klanten eigenlijk niet meer kunt adviseren over wat ze moeten doen.”

Staatssecretaris Snel (Financiën) zei begin deze maand al dat hij een aanzet wil geven voor een hervorming van het stelsel. Daar sluit Zoetmulder zich bij aan: „Het zou veel simpeler moeten.”

