Hogere opbrengsten voor baggeraar DEME

De totale omzet kwam uit op bijna 694 miljoen euro, tegenover een kleine 644 miljoen euro een jaar eerder. Het orderboek van DEME liep wel terug tot een omvang van 2,8 miljard euro, van 3,1 miljard euro eind juni. De daling komt volgens de Belgen door de ,,hoge activiteitsgraad'' van DEME. De onderneming houdt vast aan zijn eerder gestelde financiële verwachtingen.

DEME ging donderdag nog een samenwerking aangegaan met Shell en de leverancier van duurzame energie Quadran Energies Marines. De bedrijven dingen gezamenlijk mee naar de bouw van een windmolenproject voor de kust van de Noord-Franse stad Duinkerken.

Met ingang van volgend jaar krijgt het Belgische bedrijf een nieuwe topman. Zoals eerder aangekondigd neemt Luc Vandenbulcke per 1 januari het stokje over van Alain Bernard. Vandenbulcke is al 21 jaar actief bij DEME en is de oprichter en topman van dochter GeoSea, één van de snelst groeiende en meest succesvolle onderdelen van het concern.