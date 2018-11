Beurs: Shell en Arcelor gaan in verkoop op Black Friday

De AEX-index eindigde 0,1% lager op 513,85 punten na een grotere stap terug eerder op de dag . De Midkap ging 0,3% vooruit naar 695,08 punten.

Elders in Europa hielden de beurzen de voeten droog. Frankfurt pakte een winstje van 0,3%, terwijl Parijs er 0,2% bij kreeg.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij benadrukt dat vooral de snelle afbrokkeling van de olieprijzen de AEX parten speelt. Hij wijst er op dat de wilde bewegingen op de oliemarkt de twijfels over de economische gang van zaken verder zullen gaan aanwakkeren. „Het is afwachten in hoeverre oliekartel OPEC bij de komende vergadering bereid is om het mes te gaan zetten in de olieproductie gelet op de rol van Saoedi-Arabië die de olieproductie steeds verder opvoert. Aan de andere kant zal de sterke invloed van de olieprijs op de ontwikkeling van inflatie er steeds meer uit gaan oplopen.”

De brexitperikelen blijven vrijdag een punt van aandacht. De Britse premier Theresa May gaat zaterdag naar Brussel om de laatste hand te leggen aan de brexitdeal. Zondag zullen de leiders van alle EU-landen naar verwachting hun handtekeningen zetten onder het akkoord. „May zal alleen nog in eigen huis moeten zorgen dat er voldoende steun komt voor de brexitdeal.”

Volgens Schutte wordt de kans op een eindejaarsrally steeds kleiner. „Er zijn steeds meer twijfels of China en Amerika überhaupt nog wel een handelsdeal zullen bereiken. Af en toe is er een glimmertje van hoop, maar het blijft afwachten of beide partijen bij de G20-top in Argentinië met positieve uitlatingen naar buiten zullen komen. Verder wordt het aanpakken van Italië door Brussel vanwege de omstreden begrotingsvoorstel steeds verder vooruit geschopt.”

In de AEX-index bungelde Altice Europe opnieuw onderaan met een nieuwe koersval van 12,5%. Het kabel- en telecomconcern kreeg donderdag al rake klappen. Volgens Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, is het van dik hout zaagt men planken bij Altice doordat in een nerveus beursklimaat bedrijven met een onzekere balanssituatie als eerste er uit gaan bij beleggers.

RD Shell had flink last van de aanhoudende verzwakking van de olieprijzen met een uitglijder van 3,4% tot gevolg. Staalfonds Arcelor Mittal kwam ook stevig onder druk en raakte 3,1% kwijt.

Verzekeraar Aegon belandde met een koersverlies van 1,2% op €4,87, het laagste niveau sinds eind 2017.

Galapagos behield de koppositie over met een winst van 2%. KPN dat eind deze maand een roadshow in Londen gaat doen, boekte een winst van 1,9%. ASML trok een sprintje gesteund door de opleving bij de techfondsen en dikte 1,2% aan.

In de MidKap speelde PostNL de hoofdrol met een plus van 5,2%. De post- en pakketbezorger gaat een drukke periode tegemoet, te beginnen met het uit de VS overgewaaide koopjesfenomeen Black Friday en volgende maand de pakjeslawine met Sinterklaas en Kerstmis. „PostNL profiteert ervan dat steeds meer producten online worden gekocht door consumenten, stelt Van de Groep.

Air France KLM kreeg er 2% bij in reactie op de verdere neergang bij de olieprijzen. Adyen wist de vrije val te stuiten met een 2,4% hogere koers.

Aan de andere kant ging platformbouwer SBM Offshore gebukt onder de forse terugval bij de olieprijzen. Het aandeel werd 2,5% minder waard. Bodemonderzoeker Fugro had daar ook last van en gleed 1,7% weg.

Hekkensluiter Takeaway zag 2,5% van de koers verdampen.

Voedingsmiddelenconcern Wessanen kelderde in de AScX-index 14,6%. Een adviesverlaging door Berenberg gat de aanzet tot een enorme uitverkoopgolf. De analisten hebben zorgen over de groeipotentie van Wessanen.

Laadpalenbedrijf Alfen werd 6,9% omlaag getrokken op een lager advies van Kepler Cheuvreux.