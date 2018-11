Toezichthouder privacy waarschuwt voor nepbrieven

Daarin schermen zij met een bedrijfsbezoek door de privacywaakhond, intimideren ze met mogelijk hoge boetes en bieden ze tegen veel geld waardeloze papieren aan.

De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt dat echte correspondentie van de organisatie altijd op briefpapier is gedrukt. Het is dus geen gekopieerd velletje. Een echte brief is verder opgesteld in foutloos Nederlands en bevat altijd de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon. Bedrijven wordt aangeraden om bij twijfel over de echtheid van een brief contact op te nemen met de toezichthouder.