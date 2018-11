Column Bart Combée: Verloren tegoed

Best gek dat je bij veel providers ongebruikte data en belminuten verliest. Ⓒ AFP

De kwestie is in wezen heel simpel: je koopt maandelijks bij je telecomprovider belminuten, sms'jes en MB’s. Maar wat je daarvan overhoudt, raak je kwijt, iedere maand weer. Terwijl het juist zo handig zou zijn om de belminuten en het internetverbruik dat je de ene maand overhoudt te gebruiken in een volgende maand waarin je tekort komt. Nu verlies je iedere maand je overschot, en moet je fors bijbetalen als je een keer over je bundelgrens gaat.