Moederbedrijf Google scoort beter dan voorzien met winst en omzet

De omzet kwam in het voorbije kwartaal uit op $75 miljard, tegen $56 miljard een jaar eerder. Analisten hadden vooraf met $72 miljard een mindere hoge omzetgroei voorzien.

Ook met de winstgevendheid deed Alphabet goede zaken in de laatste drie maanden van 2021. De winst per aandeel steeg naar $30,69. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de winst per aandeel $22,30. In doorsnee werd een lagere winst per aandeel voorzien van $27,14.

Vooral dochterbedrijf Google droeg flink bij aan de meevallende prestaties. De opbrengsten stegen naar $61 miljard tegen een verwachting van $58 miljard.

Met de cloud-activiteiten ging het ook de goede kant op in het laatste kwartaal van 2021. De opbrengsten gingen omhoog van $3,8 miljard naar $5,5 miljard.

In de nabeurshandel kregen de resultaten van Alphabet een goede ontvngst. Het aandeel ging 4% vooruit.