’Rookakkoord betuttelend en niet uitvoerbaar’

Ondernemers werden buiten de deur gehouden. In brandbrieven aan het kabinet uitten ze hun onvrede.

„Als beleid tot stand komt in overleg waarbij niet alle relevante organisaties betrokken worden, komen we niet tot effectief, proportioneel en uitvoerbaar beleid”, stellen VNO-voorzitter Hans de Boer en MKB-voorman Jacco Vonhof in een verklaring.

Blokhuis komt vandaag naar buiten met het zogeheten preventieakkoord. Daarin staan plannen die roken, problematisch drinken en overgewicht moeten terugdringen.

VNO-NCW en MKB mochten wel meepraten over overgewicht en alcoholgebruik. Aan de onderhandelingstafel over roken waren ze niet welkom.

Het proces steekt de werkgeversorganisaties als een graat in de keel, te meer omdat uit de inmiddels al uitgelekte plannen blijkt dat ondernemers er snoeihard door geraakt zullen worden.

Het gaat met name om tabakspeciaalzaken zoals sigarenboeren, die voor hun inkomen van rookwaar afhankelijk zijn. Hun producten mogen niet meer van buiten de speciaalzaak zichtbaar zijn, staat in het akkoord, en zullen dus moeten worden afgeschermd.

Ook de plannen om sigarettenverpakkingen neutraal te maken door de allemaal een effen groen-bruin uiterlijk te geven, valt bij de werkgeversorganisaties verkeerd.

„Eveneens een belangrijk punt is dat wij twijfels hebben over de effectiviteit van beleid dat als betuttelend wordt ervaren”, schrijven De Boer en Vonhof aan het kabinet.

VSK (Vereniging Nederlandse Sigaretten- en tabakfabrikanten) sluit zich aan bij het standpunt van VNO NCW. ,,We zijn verbijsterd. De maatregelen die voorliggen zijn irrationeel, betuttelend en dragen niet bij aan de doelstelling om roken te ontmoedigen. Dit brengt de rookvrije generatie niet dichterbij’’, zegt Jan Hein Sträter, directeur van VSK.