’Rente op Italiaans staatspapier nog niet hoog genoeg’

Pimco is er niet gerust op dat de populistische Italiaanse regeringsleiders Giuseppe Conte en Luigi Di Maio de begroting binnenkort drastisch gaan aanpassen. Ⓒ EPA

Londen - Pimco belegt momenteel relatief weinig in Italiaans staatspapier vanwege de hoge risico’s. „Pas als het verschil in de 10-jaarsrente met Duitsland tot 400 basispunten is opgelopen, gaan we weer kopen”, zo liet beleggingsstrateeg Andrew Balls deze week weten tijdens een bijeenkomst voor journalisten.