FNV overweegt acties uit onvrede mislukken pensioenoverleg

Ⓒ ANP

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV beraadt zich op acties om zijn onvrede te uiten over het mislukken van het Haagse pensioenoverleg. Op een bijeenkomst over pensioenen in Utrecht worden zaterdag ruim duizend mensen verwacht. Voorzitter Han Busker en vakbondsonderhandelaar Tuur Elzinga praten daar de FNV-leden bij en willen gezamenlijk nieuwe acties bespreken en vaststellen.