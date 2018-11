’Dode’ oplichter lachte naar het vogeltje

Nieuwssite am:web bericht over het bizarre verhaal van een man die in Moldavië zijn eigen dood in scène zette. Hij gebruikte daarvoor het lichaam van iemand anders, kleedde het aan met zijn kleren met daarin ook zijn paspoort. Zijn vrouw kwam over uit de VS, identificeerde het lijk als haar man. Er was zelfs een crematie en de urn met de as van de onbekende werd in de VS bijgezet.

Maar na een paar jaar kwam er bij de FBI een tip binnen dat de man nog steeds leefde, waarop zijn vrouw en zoon nadrukkelijk in de gaten werden gehouden. Uiteindelijk liep de man tegen de lamp toen zijn zoon terugkeerde van een trip uit Moldavië en werd aangehouden door de grenspolitie. Op zijn laptop stonden foto’s van zijn vrolijk lachende vader, die zo’n anderhalf jaar na zijn overlijden waren gemaakt.

Die konden onmogelijk toch al eerder geschoten zijn, want de foto’s bleken gemaakt te zijn met een Canon-camera die pas negen maanden na de in scène gezette dood op de markt kwam.

Terugbetalen

Voor de man, zijn vrouw en zijn zoon wacht er nu vervolging in de VS voor oplichting en fraude. Want een goed jaar voor zijn ’dood’, had de man een levensverzekering voor zichzelf genomen met een bedrag van 2 miljoen dollar. Dat bedrag werd ook keurig uitgekeerd, maar moet nu terugbetaald worden.