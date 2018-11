Wall Street sluit in het rood op Black Friday

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag na een verkorte handelsdag met kleine verliezen gesloten. De beurzen waren traditiegetrouw maar een halve dag open op de dag na Thanksgiving, waarop de handel helemaal stillag. Beleggers verwerkten onder meer fors dalende olieprijzen. Verder stonden winkelbedrijven in de belangstelling op koopjesdag Black Friday en in aanloop naar Cyber Monday.