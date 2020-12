Autobezitters zien olieprijs van $50 weer opdoemen

De Brent-prijs noteerde rond 14.30 uur (Nederlandse tijd) op $49,20. Sinds november is de prijs van het zwart goud met een indrukwekkende opmars bezig.

Het besluit van oliekartel OPEC samen met zijn bondgenoten om de olieproductie vanaf begin januari beperkt te gaan verhogen, legde een flinke steun onder de olieprijs. Vooraf werd er rekening gehouden met een deal over een grotere verhoging van de olieproductie bij leden van OPEC.

In de voorbije weken heeft de olieprijs de wind al stevig in de wind gekregen. Het vooruitzicht dat het einde van de pandemie in zicht komt met de coronavaccins is op de oliemarkt enthousiast ontvangen. Bij het openzetten van de economie zal naar verwachting ook de vraag naar olie weer fors gaan aantrekken.

Na de uitbraak van de coronacrisis eind februari maakte de olieprijs nog een duikvlucht. De Brent-prijs beleefde eind april nog een dieptepunt van onder de $20. De prijs van Amerikaanse olie werd zelfs negatief.

Ook bij tankstations is de sterke opleving van de olieprijs merkbaar. Na de dip van onder de €1,40 voor een liter Euro95 is de adviesprijs weer flink opgelopen naar €1,65.