Notering Chinese telecombedrijven in VS toch niet ten einde

Eerder maakte NYSE bekend de notering van de bedrijven te willen beëindigen op last van de regering-Trump. Die verbood vorige maand Amerikaanse investeringen in Chinese bedrijven die volgens Washington worden gecontroleerd of eigendom zijn van het leger in China. Daarbij werd gemeld dat de handel in China Mobile, China Telecom en China Unicom Hong Kong tussen 7 en 11 januari zou worden opgeschort en het proces was gestart om de noteringen van de bedrijven te schrappen.

In een korte verklaring meldt NYSE nu dat na overleg met regelgevende instanties anders is besloten. Marktkenners gissen naar de reden voor de draai van NYSE. Mogelijk dat de beursuitbater de regels verkeerd had geïnterpreteerd of dat geopolitieke kwesties een rol hebben gespeeld bij het besluit. Peking had eerder al aangekondigd met tegenmaatregelen te komen vanwege de beslissing.