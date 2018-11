’Zwak beursjaar kan goed eindigen’

Komende vrijdag en zaterdag vindt de G20-top plaats, waar de regeringsleiders van de belangrijkste economieën aanwezig zullen zijn. De hoop is dat de presidenten Donald Trump en Xi Jinping deze zullen aangrijpen om een handelsdeal te sluiten. Zwanenburg betwijfelt of deze er daadwerkelijk komt. „Tijdens de handelstop in Azië deze week gaven Xi en Amerika’s vicepresident Pence geen krimp. Wel denk ik dat beleggers in vooral China zeer opgelucht zullen reageren, mocht er toch een deal komen.”

Komende week staat ook in het teken van toespraken van enkele Fed-bestuurders, waaronder van topman Jerome Powell. Mogelijk geven deze meer indicaties dat de Amerikaanse centrale bank zijn beleid van renteverhogingen gaat matigen. „De verhoging in december is vrijwel zeker, maar ik denk dat er volgend jaar nog maar twee bijkomen. Powell had onlangs al benadrukt rekening te zullen houden met de economische ontwikkeling. Bovendien blijft de inflatie binnen de perken.”

De neergang van de olieprijs met maar liefst een derde sinds begin oktober draagt hieraan bij. Dit toont volgens Zwanenburg dat deze ontwikkeling zeker niet alleen maar negatief is voor beleggers, hoewel aandeelhouders van oliemaatschappijen en hun toeleveranciers hier anders over zullen denken. „Voor industriebedrijven is het juist goed en dat geldt ook voor de transportsector.”

Volgens de beleggingsstrateeg is de glijvlucht van de olieprijs niet zozeer een voorbode van economisch mindere tijden. „Vooral het hogere aanbod zorgt voor prijsdruk. Zo heeft de productie door Saoedi-Arabië een record bereikt.”

Weekagenda

Maandag 26 november

01:30 Japan: Inkoopmanagersindex

10:00 Duitsland: Ifo-index (vertrouwen van ondernemers in Duitse economie)

18.30: Speech BoE-voorzitter Carney en voormalig Fed-president Greenspan in Londen

Dinsdag

08:00 Duitsland: Im- en exportprijzen (okt)

09:00 VK: Huizenprijzen

15:00 VS: Huizenprijzen (september)

16:00 VS: Consumentenvertrouwen

22:10 VS: Kwartaalcijfers Salesforce

Woensdag

14.30 VS: economische groei (2e schatting)

16.00 VS: verkoop nieuwe huizen

17.00 Speech Fed-voorzitter Powell in New York

Donderdag

06.30 NL: Ondernemersvertrouwen

09.00 Dui: Werkloosheid

09.45 FR: Economische groei

14.30 VS: Consumentenvertrouwen

Vrijdag

06.30 NL: Producentenprijzen (oktober), omzet horeca (derde kwartaal)

08.00 Duitsland: Omzet detailhandel (oktober)

11.00 EU: Werkloosheid (oktober)

12.00 G20: Bijeenkomst in Buenos Aires met presidenten Trump en Xi (zaterdag ook)

15.45 VS: Inkoopmanagersindex Chicago