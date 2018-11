Zien! Deze auto is gemáákt voor de McDrive

Volkswagen en McDonald’s hebben de handen ineengeslagen en zijn gekomen tot iets unieks. Dat woord wordt vaak ten onrechte gebruikt, maar nu zeker niet!

De Volkswagen e-Golf McDrive Edition is een wel heel erg limited edition auto. Er is er namelijk slechts één van gemaakt.

De Golf is zo uitgerust en ingericht om je de ultieme McDrive experience te bieden. Dit alles wordt geactiveerd door het indrukken van de McDonald’s knop op het dashboard.

Zo zitten er een Electric Heating Compartment en Cupholder Cooling System in om jouw McDonald’s favorieten warm en koud te houden. Daarnaast bevat de auto speciale, klikbare, McDrive eettafeltjes waar je burgers, Franse frietjes en fritessaus precies op maat in passen. Verder zijn er servetjes en een soap dispenser aanwezig.

En om de perfecte sfeer te creëren heeft deze spectaculaire uitvoering het innovatieve Ambience Control System aan boord. Dit systeem brengt je in elke gewenste stemming door sfeervol gebruik van licht en geluid. Wil je een knapperend haardvuur? Dan krijg je het geluid ervan te horen en wordt de auto vanbinnen met een warmrode gloed verlicht. Oceaangeluiden, of het typische McDonald’s geluid van spelende kinderen? Het kan allemaal.

Vanzelfsprekend zijn de kleuren van de auto het iconische groen-geel van de restaurantketen.

Misschien nog wel het mooiste van deze exceptionele bolide auto is dat hij geveild gaat worden tijdens het Ronald McDonald Kinderfonds gala en dat de opbrengt ten goede zal komen aan dit fonds.

Iedereen die weleens in een huis van Ronald McDonald is geweest, zal beamen dat dit een mooi doel is om aan te doneren.

Met de opbrengst van de uitermate smaakvolle Golf zorgt Ronald McDonald Kinderfonds er namelijk voor dat zoveel mogelijk families in de buurt van hun zieke kind kunnen overnachten.