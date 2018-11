Optater voor optimisme belegger

De BeleggersBarometer meet het vertrouwen van Nederlandse particuliere beleggers. De flinke terugval in de maand november wordt vooral veroorzaakt door de malaise op de beurzen. Een meerderheid van de beleggers beoordeelt het beursjaar 2018 als minder goed dan verwacht.

Minder vertrouwen

Nathan Levy, investment manager bij ING, begrijpt dat beleggers wat minder vertrouwen hebben. Hij wijst op de wat tegenvallende cijfers over de wereldwijde economie en de flinke terugval van aandelen in de tech-hoek. Toch is Levy niet al te pessimistisch:

„Het sentiment is wel wat minder maar we zijn niet heel erg negatief. Dat het economisch wat afzwakt is niet zo vreemd gezien de groei van de afgelopen jaren. Als je kijkt naar de economische fundamenten, dan ziet het er gewoon nog goed uit.”

Optimisme is er toch ook bij de particuliere beleggers. De helft van de beleggers verwacht dat de waarde van hun portefeuille in de komende drie maanden zal toenemen. Ook de wat langere termijn is er geen echt chagrijn want voor eind 2019 gaan vier op de tien beleggers uit van een AEX stand tussen de 500 en 550. Dat is de bandbreedte waarbinnen de AEX de afgelopen maanden al bivakkeert.

Koopkans

Gevraagd naar de kansen voor 2019 noemen particuliere beleggers Shell, Heineken en ASML als fondsen die komend jaar het beste gaan presteren. Vooral de keuze voor ASML valt op, omdat het bedrijf in de afgelopen maanden juist matig presteert op de beurs. Nathan Levy vindt de keuze van de beleggers juist verstandig. „Natuurlijk is dat aandeel flink gedaald maar tegelijk blijven de prestaties van het bedrijf gewoon goed. Je kunt deze dalingen ook zien als een koopkans.”