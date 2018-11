Column: Werkgeluk

Ik was pas bij mijn collega’s in Hongkong. Een van hen vroeg of hij mij iets raars mochten vragen: klopt het dat jullie in Nederland flexibele werkuren hebben? Dat parttime werken normaal is? Je zelfs eerder naar huis gaat dan je manager? En mag thuiswerken? En kennen jullie dan toch nog werkstress? Ik durfde ook te vragen: is het echt zo dat hier mensen dood neervallen omdat ze te hard werken? En springen in China medewerkers uit wanhoop van flats?

Burn-out

Toch gaven zij aan geen burn-out te kennen. Ze denken collectief: omdat beide partners fulltime moeten werken door de hoge huizenprijzen, wonen ze dichtbij hun ouders en zorgen die voor de kinderen. En het schoolsysteem is ingericht op twee werkende ouders. Zo’n collectief zorgt voor structuur en rust.

Wij kennen veel vrijheid en keuzes, we denken individueler en moeten alle ballen in de lucht houden. Veroorzaakt die keuzevrijheid onrust? Werkstress is niet overal hetzelfde. Streven naar (werk)geluk is echter universeel. Laten we daar collectief naar kijken, dan hoeven we ons minder druk te maken over al die ballen in de lucht.

Janine Vos is chief hr officer bij Rabobank.