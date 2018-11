’Nieuwe staalfabriek gaat aan IJmuiden voorbij’

Het gaat om een revolutionair nieuw soort ijzerfabriek, die de helft minder CO2 uitstoot. Dat meldt de Volkskrant. IJmuiden leek eerst nog goede kansen te hebben om de nieuwe fabriek binnen te halen, aangezien er al een kleinere versie van het nieuwe fabriekstype staat.

De IJmuidense fabriek maakt 40 duizend ton vloeibaar ijzer per jaar. De fabriek in India wordt veel groter en krijgt een capaciteit van 500 duizend ton. De fabriek moet binnen vier tot vijf jaar in bedrijf zijn.

De fabriek kan veel duurzamer werken, onder meer doordat er allerlei voorbereidende processen niet meer nodig zijn. Straks is het mogelijk om direct ijzererts en poederkolen te gebruiken voor het maken van ijzer. Nu komen daar nog allerlei energieverslindende voorbereidende bewerkingen aan te pas.

De nieuwe productiemanier vermindert de uitstoot van broeikasgassen met 20%. Bovendien is de CO2 die wordt uitgestoten heel zuiver, zodat deze makkelijk kan worden opgeslagen, of weer als grondstof kan worden gebruikt in andere chemische processen. In totaal kan de CO2-uitstoot met 80% worden teruggebracht.