Brussel waarschuwt voor prijzenpijn Poetin dreigt met wraak voor olieboycot die Kremlin keihard moet raken

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Gaan we meer betalen voor benzine? De EU stopt vanaf maandag als sanctie tegen de Russische oorlog in Oekraïne import van Oeral-olie over zee. Het Westen betaalt bovendien nergens meer dan 60 dollar per vat Russische olie. Maar werkt dat ook of heeft het Kremlin een sluwe manier om de boycot te omzeilen?