Laatste week om Air Miles in te ruilen

Eigenlijk zou de harde knip op 1 november al zijn. Maar in de laatste dagen lag de webshop van Air Miles er door overbelasting zo vaak uit, dat spaarders nog een maandje extra kregen. Maar na komende vrijdag is het echt gedaan met de punten die voor 1 december 2013 bij elkaar werden gespaard.

Loyalty Mangement Netherlands, de organisatie achter Air Miles, laat de gespaarde punten die ouder dan vijf jaar zijn vervallen. Daarmee wil het bedrijf voorkomen dat mensen de spaarpunten eeuwig oppotten en vergeten om er wat mee te kopen.

Goede doelen

De spaarpunten kunnen ingezet worden om producten te kopen of daar korting op te krijgen, goedkoper te tanken of waardebonnen in te slaan. Maar er zijn ook vier goede doelen (Stichting AAP, War Child, Nationaal Fonds Kinderhulp en Justdiggit) waaraan mensen de Air Miles kunnen doneren.

Bekijk ook: Goede doelen vechten om bijna vervallen Air Miles

Die goede doelen werven ook actief om de Air Miles binnen te halen. En niet zonder succes: het leverde hen in de afgelopen maanden zeker al omgerekend honderdduizenden euro’s aan donaties op.