AEX knalt omhoog bij start van 2021

De AEX noteert 1,4% winst bij 633,4 punten. De AMX staat 1,2% hoger bij 945,35 punten.

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in december met het sterkste tempo gegroeid sinds september 2018, volgens cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

Beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt bewogen positief mee met het Damrak.

In Frankfurt meldde reisorganisatie TUI zich hoopvol over het zomerseizoen van 2021, nu de meeste Europese landen zijn begonnen met het vaccineren tegen corona. Volgens de Duitse topman Fritz Joussen rekent zijn bedrijf op een „grotendeels normale zomer.”

Beurzen in Azië geven nog een wisselend beeld. De Japanse Nikkei verloor. Tokio zou de noodtoestand overwegen vanwege het oplopen van het coronavirus.

Beurzen in New York koersen eveneens op een stevig hogere notering af. De future voor de Dow Jones noteert 1% winst.

Op Wall Street is de blik gericht op de extra stembusgang voor de verkiezing van twee senatoren voor de Amerikaanse staat Georgia. De uitslag is cruciaal voor de koers van de Amerikaanse regering onder de nieuw verkozen president Joe Biden. Als beide zetels naar de Democratische partij gaan, krijgt Bidens partij het zowel in de Senaat als het Huis van Afgevaardigden voor het zeggen.

Nu steeds meer landen beginnen met het vaccineren tegen het longvirus, groeit het optimisme dat de wereldwijde handel verder zal aantrekken.

De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen en mogelijke strengere maatregelen om het virus in te dammen, zorgen daarbij op korte termijn voor enige terughoudendheid.

Ook zullen beleggers oog hebben voor de uitwerking van het brexitakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, nu de Britten niet meer automatisch toegang hebben tot de Europese interne markt. De eerste dagen van het nieuwe jaar was er traditiegetrouw minder economische bedrijvigheid. Daarmee was de exacte impact ook minder goed in te schalen.

Arcelor en Ahold leiden

Bij de hoofdfondsen noteert staalmaker ArcelorMittal 2,6% winst. Daarachter gaat supermarktketen Ahold Delhaize 2,3% omhoog. Sectorgenoot Jumbo meldde een record van €10 miljard omzet te kunnen bereiken dit jaar.

Ook chiptoeleverancier ASMI en zwaargewicht chipmachinemaker ASML voegden zich bovenin met ruim 2% winst.

Onderin de AEX blijft Just Eat Takeaway met 1,1% verlies achter, nu bij een heropenende economie minder behoefte aan bezorgdiensten zouden komen.

Bij de middelgrote fondsen noteert fitnessketen Basic-Fit dankzij 2,8% winst bovenin. Bodemonderzoeker Fugro (+2,8%) en biotechfonds Pharming (+2,5%) gingen mee.

Luchtvaartreus Air France-KLM (+1,4%) wint terrein. Volgens de Franse onderminister voor Transport Jean-Baptiste Djebbari is het nog een kwestie van „weken of maanden” voordat er een besluit is over de herkapitalisatie van de luchtvaartcombinatie.

Onderin deze index blijft JDPeet’s onderin staan op 0,4% verlies.

Bij de smallcaps valt metalenleverancier AMG op met 4% koerswinst. Het concern werkt in samenwerking met Shell aan een serie uitbreidingen voor minder vervuilende productie.

