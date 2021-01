Matige start Wall Street raakt AEX niet

De AEX staat om vier uur 1,7% hoger op 635,4 punten. In de ochtend bereikte de beursgraadmeter met 636,2 punten de hoogste stand sinds begin 2001. Gecorrigeerd voor de uitgekeerde dividenden is er overigens sprake van een record. De AMX stijgt 1,5% naar 949 punten.

De Britse FTSE 100 steekt met 2,7% koerswinst duidelijk af bij het optimisme in Europa. De Duitse DAX stijgt 1%, de CAC 40 in Parijs wint 1,5%.

Bekijk ook: Nikkei begint 2021 lager door coronazorgen Tokio

De stemming in de VS is veel minder uitbundig. Na een half uur handelen staat de Dow Jones-index 0,3% lager en de Nasdaq-index vlak.

Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV schrijft de vliegende start van het jaar in Europa allereerst toe aan de verwachting bij beleggers dat de economie spoedig zal normaliseren. „De vaccinatieprogramma’s zijn begonnen en het kan nu snel gaan, mede omdat er nieuwe vaccins op de markt komen. Mensen hebben zich de afgelopen week ook goed aan de coronamaatregelen gehouden. Vooruit kijkend ben ik zodoende hoopvol, hoewel het aantal nieuwe besmettingen in onder meer het VK en de VS hoog is.”

Hij wijst ook op de opmars van de grondstoffenprijzen en berichten dat de Europese Centrale Bank weer gestart is met het opkopen van obligaties. „De ECB was daar op 18 december tijdelijk mee gestopt, vanwege het gebrek aan liquiditeit in de markt. De inkoopmanagersindices over de industrie die vanochtend uitkwamen, hebben volgens mij weinig invloed op het sentiment. Deze waren in China iets slechter en in Europa iets beter dan verwacht.”

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING denkt dat „the fear of missing out” beleggers eveneens aanzet op stevig aandelen in te slaan. „Bovendien zorgt het Brexit-akkoord voor opluchting.”

Abma denkt dat 2021 een mooi beleggingsjaar gat worden en sluit niet uit dat de AEX de 700 punten gaat aantikken. „De monetaire en fiscale luiken staan vol open en als de bedrijfswinsten ook nog eens herstellen, zijn aandelen aantrekkelijk geprijsd. Vooral van cyclische aandelen heb ik hoge verwachtingen.”

Wiersma is iets voorzichtiger. „Het idee dat de rentes laag blijven en er nauwelijks alternatieven voor aandelen zijn, blijft voor steun zorgen. De geopolitieke risico’s zijn momenteel ook beperkt. Wel kunnen de lockdowns ondanks de vaccins nog lang aanhouden, met nieuwe economische tegenvallers tot gevolg. Nu zit er al een groot gat tussen de economie en de financiële markten.”

Spannende verkiezingen Georgia

De verkiezing van twee senatoren voor de Amerikaanse staat Georgia wordt scherp gevolgd. De uitslag, die dinsdag wordt verwacht, is cruciaal voor de koers van de Amerikaanse regering onder de nieuw verkozen president Joe Biden.

Als beide zetels naar de Democratische partij gaan, krijgen zij het zowel in de Senaat als het Huis van Afgevaardigden een meerderheid. Daarmee zou de Democratische agenda, met onder meer forse belastingverhogingen, impact op de beurs kunnen krijgen.

Bekijk ook: Zus van Elon Musk stort zich op erotiek

Arcelor leidt

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat staalmaker ArcelorMittal met een winst van 6,7% aan kop.

De toeleveranciers aan de chipsector ASMI klimt 4,9%. Daarachter komt zorgtechnologieconcern Philips met 4,2% koerswinst.

Supermarktketen Ahold Delhaize wint 2,9%, in reactie op de start van zijn aandeleninkoopprogramma en de beperking van de pensioenrisico’s. Sterke omzetcijfers van sectorgenoot Jumbo versterken het optimisme.

Shell pakt er 1,2% bij. Olieproducerende landen vergaderen over een mogelijke verhoging van de productie vanaf februari. Bij BinckBank was de olie- en gasproducent in 2020 veruit het meest verhandelde Nederlandse aandeel onder particuliere klanten.

Unilever stijgt 0,5%. De voedings- en wasmiddelenproducent stoot zijn pastasauzen, pesto en mayonaise onder de merknaam Bertolli af.

Onderin de AEX staat winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 3,6%

Adyen levert 2% in. Beleggers nemen winst op de betalingsverwerker, na de koersspurt van maar liefst 161% in 2020.

Bij de middelgrote fondsen gaat verlichtingsbedrijf Signify met een winst van 4,2% aan kop. Roestvrijstaalmaker Aperam en bodemonderzoeker Fugro klimmen 3,6%.

Koffieproducent JDE Peet’s staat onderin met 2,1% verlies.

Bij de smallcaps leiden houtveredelingsbedrijf Accys en metalenleverancier AMG met plussen van 6,8% respectievelijk 6,5%.

Meer relevant financieel gratis iedere ochtend in je mail? Meld je hier aan!