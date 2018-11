Nieuwe griepgolf komt: blijf langer thuis

Dat blijkt uit een reeks Amerikaanse onderzoeken. De Verenigde Staten hadden in 2017-2018 – net als Nederland – een opvallend zwaar griepseizoen, met meer besmettingen dan ooit. In ons land duurde het tot eind april voor de jaarlijkse epidemie voorbij was.

De schade was wellicht minder geweest als zieke werknemers langer thuis in bed waren blijven liggen. Staples, een bedrijf voor kantoorbenodigdheden, heeft becijferd dat in de VS het gemiddelde griepverzuim maar 2,7 dag duurde.

Werknemers die ’gezond’ terug naar hun werk gingen, konden op die manier talloze collega’s besmetten. Het griepvirus is over te dragen tot vijf dagen na de eerste symptomen. Niet verwonderlijk dus dat bijna de helft van alle grieppatiënten hun collega’s de schuld gaven van hun eigen ziek-zijn.

Nieuwe griepseizoen

Uit een ander onderzoek, door apothekersketen Walgreens, blijkt dat vier op de tien grieppatiënten gewoon naar werk ging. In de VS kan dat ook zijn omdat niet in elke sector loon wordt doorbetaald bij ziekte.

Het nieuwe griepseizoen wordt volgende maand verwacht. De Amerikaanse gezondheidswaakhond CDC voorspelt dat de epidemie van 2018-2019 nog zwaarder wordt dan vorig jaar.