Meest gelezen: Vervlogen pensioenhoop

De artikelen over de ultieme week van de topoverleggen over het pensioenakkoord werden afgelopen week door DFT-lezers goed verteerd. Deze week bracht deze krant naar buiten dat het kabinet nog een ultiem bod deed in de onderhandelingen. De dreigende kortingen die pensioenfondsen misschien moeten gaan doorvoeren vanaf 2020 zouden door wetgeving van de baan gaan.

Maar het aanbod is door het klappen van het pensioenoverleg alweer van tafel verdwenen. Daardoor zullen vooral deelnemers van metaalfondsen PME en PMT vanaf 2020 moeten vrezen voor kortingen. Het artikel over wat het klappen van het pensioenoverleg voor jou betekent, werd ook goed gelezen.

Er was ook nog een beetje Sinterklaas-ophef en dit keer niet over Zwarte Piet. Maar wel over de chocoladeletters van de Hema. De hazelnootvariant van de B, M, N, R en S worden namelijk teruggeroepen omdat er mogelijk kunststofresten in zitten. De nieuwe Hema-eigenaar Marcel Boekhoorn zal dus zijn initialen in melk of puur moeten gaan kopen.

Verder was er deze week veel belangstelling voor koopkrachtplaatjes en lonen, AOW in het buitenland en de Nederlandse huizenmarkt.