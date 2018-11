Rulings op de schop: wat verandert er en waarom?

Rulings zijn belastingafspraken die eigenlijk iedereen kan maken: ieder bedrijf of individu. Ze geven je vooraf zekerheid over hoe de belastingwetten op jou van toepassing zijn. Dat is een fiscale praktijk die Nederland koestert, het maakt ons land aantrekkelijker voor bedrijven. Die willen namelijk graag zekerheid vooraf.

Maar rondom de rulings was ook veel gedoe, met name door publicaties over de afspraak die Proctor & Gamble met de Belastingdienst, waardoor die multinational honderden miljoen via ons land kon doorsluizen naar belastingparadijzen. Het bezorgde de rulings een permanente imagodeuk. Ze werden gezien als manieren waarop grote bedrijven belastingvoordeeltjes konden regelen.

Onderzoek

Er kwam een onderzoek naar ruim 4000 rulings, waar nog een paar foute afspraken uit naar boven kwamen. Dat zorgde ervoor dat de rulingpraktijk onder de loep werd genomen. Al kon Snel niet vaak genoeg benadrukken er geen afscheid van te willen nemen. Hij vindt de rulings nog steeds nuttig en vindt het schimmige beeld eromheen onterecht: „Met een ruling krijgen bedrijven niets meer of minder dan vooraf duidelijkheid over de wijze van belastingheffing op basis van de wet.”

Maar veranderingen kwamen er wel en de staatssecretaris nam afgelopen week de tijd voor de pers om die toe te lichten. Dit zijn de drie belangrijkste veranderingen.

1. Geen rulings voor brievenbussen

De Belastingdienst gaat in elk geval niet meer de rulings voor iedereen beschikbaar maken. Daarbij worden vooral de zogenoemde brievenbusfirma’s niet ontzien. Dat zijn bedrijven die wel in Nederland gevestigd zijn, maar hier nauwelijks activiteiten hebben. De ’vestiging’ is dan vooral bedoeld om geld door te laten stromen.

Die bedrijven kunnen niet meer vooraf belastingafspraken maken met de overheid. Dat betekent overigens niet dat ze weg moeten. Als hun belastingpraktijken nog wel binnen de lijntjes van de wet vallen, kunnen ze gewoon blijven. Maar het ministerie van Financiën gaat ze niet meer vooraf fiscale zekerheid geven.

Datzelfde geldt voor rulings over transacties met bedrijven in laagbelaste - tarieven lager dan 9% - landen of landen die op de zwarte llijst van de Europese Unie staan.

2. Publicatie anonieme samenvattingen

De tweede stap die Snel zet is wat meer transparantie bieden. Dat gaat de Belastingdienst doen door van iedere ruling een geanonimiseerde samenvatting op een nog op te richten online platform te publiceren. Daaruit mag niet te herleiden zijn om welk bedrijf het gaat.

Een samenvatting is beter dan de hele ruling anoniem publiceren, lichtte Snel donderdag toe: „Dan krijg je een heel dik pak papier waarvan de inhoud vooral zwartgelakt is.”

In plaats daarvan komen er dus samenvattingen, naar Belgisch voorbeeld. Al leek Snel daar niet een uitgesproken voorstander van. „Ik vond het Belgische systeem niet per se helderder. Wij publiceerden vaker en meer.”

In antwoorden op eerdere Kamervragen zei de staatssecretaris ook vaak dat de fiscus met het publiceren van ’algemene conclusies’ en ’exemplarische voorbeelden’ al keurig aan de Europese publicatieregels voldoet. Snel lijkt dan ook gezwicht voor een publieke kans. „Als het beeld blijft bestaan dat rulings iets schimmigs zijn, gaan we toch samenvattingen publiceren.”

3. Extra controle

Tot slot wordt de controle op de rulings ook nog iets aangescherpt. Uit het onderzoek van de ruim 4000 internationale rulings, bleek dat het vooral fout ging als de lokale belastinginspecteur er alleen naar had gekeken en het speciale team - APA/ATR geheten - niet.

Dat ondervangt Snel door nu het zogenoemde College Internationale Fiscale Zekerheid in te richten. De tweede controle van alle internationale rulings moet in het vervolg door dit specialistische team worden gedaan om fouten zoals met Proctor & Gamble in de toekomst te voorkomen.