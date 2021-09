Steeds meer biomassa, ook in kolencentrales

Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan het toegenomen gebruik van biomassa in kolencentrales.

Bekijk ook: Financiers biomassa kijken de kat nu even uit de boom

Energie uit biomassa draagt inmiddels voor 6% bij aan het totale energieverbruik in Nederland, blijkt uit nieuwe analyses van energiecijfers van het CBS.

Biomassa is met 54% de grootste bron van hernieuwbare energie in ons land, gevolgd door wind (23%) en zon (14%). Biobenzine en biodiesel leveren de grootste bijdrage aan dit verbruik.

Omstreden

Bekijk ook: Biomassa in de ban

Het bij- en meestoken van biomassa in kolencentrales nam vorig jaar met bijna 150% toe en is goed voor bijna 17% van het verbruik van biomassa. Eén van de vormen van biomassagebruik is het kappen van bos, in onder meer de VS, de Baltische staten, Rusland en Spanje en Portugal, voor Nederlandse kolencentrales. Dat is zeer omstreden. Het kabinet schortte daarvoor de subsidie inmiddels op.