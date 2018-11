Nog steeds vragen voor Nederlandse bedrijven over Brexit

Het akkoord dat vandaag is getekend, regelt tot in detail alle afspraken over het Britse vertrek uit de Europese Unie (EU). Maar over de toekomstige handelsrelatie is nog maar weinig bekend. Er zijn alleen 26 pagina’s aan ‘hoofdlijnen’ hierover afgesproken.

Het EU en het Verenigd Koninkrijk hebben nog even om die relatie te onderhandelen. Als het Britse Parlement instemt met dit akkoord, gaat er een transitieperiode in waarin alle bestaande afspraken blijven gelden. Voor bedrijven verandert er dan nog niets.

Handelsakkoord

In de hoofdlijnen staat onder meer dat de EU en het VK beloven samen te werken op het gebied van handel, justitie, veiligheid en defensie. Ook ontstaan er straks twee markten, in plaats van de gezamenlijke markt waar het VK nu nog deel van uitmaakt. Wel willen de twee partijen zo frictieloos mogelijk handelen, dus zonder importtarieven of douaneformaliteiten.

Maar er is nog niet afgesproken hoe dat eruit gaat zien. Die afspraken maken kosten veel tijd, vandaar dat die transitieperiode is afgesproken. De vraag is of die afdoende is, de EU had al 7 jaar nodig om een handelsverdrag met Canada te onderhandelen.

Harde Brexit

Stemt het Parlement de deal weg, dan komt er ook geen transitieperiode en is de kans groot dat de Britten zonder afspraken uit de EU vallen. Een harde Brexit dus, en geen fijn vooruitzicht voor bedrijven. Nu kunnen zij nog zonder controles of tarieven hun goederen uitvoeren naar het VK, maar daar is dan geen sprake meer van.

Drama voor Nederlandse vissers

Waar wel al afspraken over zijn gemaakt, is de visserij. En die pakken voor Nederlandse vissers heel ongunstig uit. Met dit akkoord moeten Britse vissers vanaf 1 juli 2020 een heffing betalen op vis die zij exporteren naar de EU. In ruil daarvoor mogen Europese vissers niet meer in Britse wateren vissen. Dramatisch voor Nederlandse vissers, die bijna de helft van hun vis vangen in Brits gebied.

Belangrijke partner

Voor Nederland staat er veel op het spel. Het Verenigd Koninkrijk is, na Duitsland, ons belangrijkste exportland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft Nederland in 2017 €22,7 miljard verdiend aan de handel met de Britten. Daarmee is het VK goed voor ruim 3% van het Nederlandse bruto binnenlands product.