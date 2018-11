'Ook IAG overweegt bod op Flybe'

Vrijdag bevestigde Virgin Atlantic al in gesprek te zijn met Flybe over een overname. Of het bedrijf van Richard Branson daadwerkelijk een bod op zijn kleinere branchegenoot zal doen, is nog niet bekend.

Flybe worstelt al enige tijd met tegenvallende resultaten en heeft zichzelf te koop gezet. Er werken circa 2300 mensen bij het bedrijf. Het aandeel Flybe sloot vrijdag op de beurs in Londen ruim 70 procent hoger door na de bekendmaking van Virgin Atlantic.