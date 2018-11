Ook onaangekondigde metaalstakingen op komst

Utrecht - Naast aangekondigde stakingen, zullen werknemers in de metaalsector komende week ook verrassingsacties voeren. Vakbondsleden krijgen voor deze stakingen vlak van tevoren een oproep om het werk neer te leggen, kondigt CNV aan. Werkgevers en werknemers in de sector liggen al maanden overhoop over een nieuwe cao Metalektro.