’Schiphol kan doorgroeien’

Dat claimt de NOS op basis van een voorlopige milieueffectrapportage die volgens de omroep donderdag gepubliceerd zou worden.

Tot 2020 is het aantal vluchten wettelijk beperkt tot 500.000, vanaf 2023 zou het plafond op 540.000 kunnen komen te liggen volgens de milieueffectrapportage, die als basis dient voor de afspraken die na 2020 gaan gelden.

Stillere vliegtuigen zouden de belangrijkste verklaring zijn voor de extra ruimte.

Schiphol-baas Dick Benschop liet eerder weten aan de Telegraaf af te koersen op een ‘gematigde' groei van 1,8%. De ruimte van 540.000 tot 2023 komt daarmee overeen. Volgens ingewijden blijkt uit de milieueffectrapportage echter dat er meer groeiruimte voor de vliegmaatschappijen mogelijk is dan de 1,8% van Benschop. Daarmee gaat Schiphol in tegen het zogeheten Aldersakkoord, dat regelt dat de luchtvaart na 2020 weer mag groeien als gevolg van inzet van schonere en stillere vliegtuigen.

Vanwege de toenemende maatschappelijke weerstand talmen luchthaven en het Ministerie van Infrastructuur en Water om met deze boodschap naar buiten te gaan. KLM wijst erop dat groei op Schiphol nodig is om haar netwerk in stand te kunnen houden. Voor de kerst moeten alle partijen in de Omgevingsraad Schiphol advies uitbrengen aan de minister over de mogelijke groei. De vliegmaatschappijen op Schiphol zitten al een aantal jaren extra in de wachtkamer omdat de opening van overloopluchthaven van Lelystad Airport is uitgesteld tot 2020. Eigenlijk zou deze in april van dit jaar gestart moeten zijn voor de burgerluchtvaart.

Kerst

In een reactie laat een woordvoerder van Schiphol weten: De MER geeft een beeld van de beschikbare milieuruimte op Schiphol, binnen de grenzen van de gemaakte afspraken (...). Het bevat echter geen voorstel of voorkeursvariant. Daarover zijn de partijen binnen de Omgevingsraad Schiphol nog met elkaar in gesprek. Het streven van de ORS is om voor de Kerst een advies te sturen aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat.

De concept MER helpt bij de gesprekken in de ORS doordat het inzicht geeft in uitkomsten en scenario’s, maar het is niet zo dat de toekomst alleen maar hoeft te worden uitgerekend. Het gaat om een verstandige afweging van de lusten en de lasten, waarbij alle belangen aan bod komen en alle betrokkenen in kunnen participeren. Uitgangspunt van Schiphol voor die gesprekken is de balans tussen het voor Nederland belangrijke netwerk van Schiphol, de leefbaarheid in de omgeving en duurzaamheid. We streven naar veilige, gematigde en gecontroleerde groei.