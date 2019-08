AEX valt flink terug tot onder 540 punten

De AEX-index stond rond kwart voor één 1,1% lager bij 539,45 punten. De AMX-index gleed 1,7% weg naar 789,22 punten. De Nederlandse economie vertoonde, voor het derde kwartaal op rij, 0,5% groei. De eurozone vertoonde afgelopen kwartaal 0,2% groei, precies volgens verwachting.

De Franse CAC-40 duikelde 1,3%, terwijl de Duitse DAX 1,6% omlaag dook.

Het Duitse energieconcern RWE (+1,3%) verraste met een hogere winst uit de handelsactiviteiten dankzij betere energieprijzen en schroefde zijn vooruitzichten voor 2019 op.

De Duitse economie bleek over het tweede kwartaal met 0,1% te zijn gekrompen, vergeleken op kwartaalbasis. Dat was volgens verwachtingen.

De rente op Duitse tienjarige staatsobligaties ging naar een nieuw dieptepunt bij -0,622%. ING beoordeelt het bericht als het inluiden van het „einde van een gouden tien jaar”.

De Chinese industrie vertoonde sleet: 4,8% maandgroei tegenover 6,3% in de maand ervoor, het laagste niveau in zeventien jaar.

De luchthaven van Hongkong werd heropend. President Trump waarschuwde dinsdag evenwel voor een opmars van Chinese troepen. De rente op schuldpapier uit Hongkong zakte 35 basispunten.

„Uitstel van de importheffingen en niet het risico van Chinese troepen in Hong Kong is het belangrijkste nieuws in de financiële markt”, aldus Rabobank. „Want het kan niet zo zijn dat sommige Amerikanen al deze Kerst 10% meer zouden moeten betalen voor een laptop, in plaats van begin 2020”, stelt zijn econoom.

Hans de Jonge, sales trader bij Degroof Petercam, benadrukt dat de zorgen over de economische cijfers vanuit Duitsland en China de angst in de markt weer hebben teruggebracht, waardoor de opluchting over de verminderde handelsspanningen tussen Amerika en China een dag eerder werd overschaduwd. Daarnaast wijst hij er op dat de onrust in Hongkong ook nog steeds blijft borrelen. „De hernieuwde terughoudendheid bij beleggers is zichtbaar in de AEX waarbij de voorkeur uitgaat naar defensieve fondsen, zoals Unilever, terwijl Arcelor Mittal weer flink onder druk staat.”

De Jonge verwacht dat de komende tijd het beursklimaat nog grillig zal blijven. „Het is vooral wachten tot er meer duidelijkheid komt over welke kant het opgaat met het handelsconflict tussen Amerika en China.”

Defensieve aandelen scoren

Bij de hoofdfondsen ging maaltijdbezorger Takeaway opnieuw dankzij 0,6% koerswinst mee voorin, maar moest defensieve aandelen als Unilever (+1,3%), RELX (+0,8%) voor zich dulden.

Onderin stond staalmaker ArcelorMittal op 4,2% koersverlies. De Chinese staalsector vertoonde over juli neergang, voor de tweede maand daalde de productie, gedreven door milieu-ingrepen.

Uitzender Randstad verloor 1,7%. ASML en Galapagos zagen 2,7% respectievelijk 2,1% van de koers verdampen.

AEX-zwaargewicht ING - het meest verhandeld - werd 1,9% minder waard en Aegon 1,4% vanwege de aanhoudende neergang van de obligatiesrentes.

Bij de middelgrote fondsen ging PostNL van winst in de eerste uren naar 2,9% verlies. Het bedrijf mag de prijs van postzegels fors gaan verhogen.

De Haaksbergse technische dienstverlener TKH ging na een zwak beursmoment dinsdag iets in herstel met 0,7% winst.

Onderin noteerde SBM Offshore met 3,6% verlies. Hekkensluiter Fugro werd 4,5% minder waard.

Bouwer Heijmans (-2,1%) kreeg bij de smallcaps een contract van €61 miljoen van Liander. KBC noemt de klus een „welkome aanvulling” op het orderboek.

Ajax (-0,3%) drong door tot de play-offs van de Champions League na 3-2 winst op het Griekse PAOK.

