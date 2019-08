Unilever en RELX overeind op rood Damrak

De AEX-index stond rond 11 uur 0,3% lager bij 543,9 punten. De AMX-index noteerde toen 0,8% verlies tot 795,5 punten. De Nederlandse economie vertoonde, voor het derde kwartaal op rij, 0,5% groei. De eurozone vertoonde afgelopen kwartaal 0,2% groei, precies volgens verwachting.

De Franse CAC-40 verloor 0,3%, de FTSE in Londen steeg 0,2% en de Duitse DAX hield verlies op het bord.

Het Duitse energieconcern RWE (+1,3%) verraste met een hogere winst uit de handelsactiviteiten dankzij betere energieprijzen en schroefde zijn vooruitzichten voor 2019 op.

De Duitse economie bleek over het tweede kwartaal met 0,1% te zijn gekrompen, vergeleken op kwartaalbasis. Dat was volgens verwachtingen.

De rente op Duitse tienjarige staatsobligaties ging naar een nieuw dieptepunt bij -0,622%. ING beoordeelt het bericht als het inluiden van het „einde van een gouden tien jaar”.

De poging om snel Italiaanse verkiezingen uit te schrijven is mislukt, en dat vertaalt zich in de rente op tienjarige staatsobligaties die naar 1,604% ging. De Italiaanse beurs verloor 0,5%.

Aziatische beleggingen in de ochtend boden steun. De Nikkei won 1%. Vooral technologieaandelen boekten winst. De Chinese industrie vertoonde sleet: 4,8% maandgroei tegenover 6,3% in de maand ervoor, het laagste niveau in zeventien jaar.

De luchthaven van Hongkong werd geopend. President Trump waarschuwde dinsdag evenwel voor een opmars van Chinese troepen.

„Uitstel van de importheffingen en niet het risico van Chinese troepen in Hong Kong is het belangrijkste nieuws in de financiële markt”, aldus Rabobank. „Want het kan niet zo zijn dat sommige Amerikanen al deze Kerst 10% meer zouden moeten betalen voor een laptop, in plaats van begin 2020”, stelt zijn econoom.

Wall Street sloot de beurshandel dinsdag met winst af. De Dow won 1,5%. Apple steeg dinsdag ruim 4% toen bleek dat de lijst van producten waarvoor het uitstel van de Amerikaanse importtarieven geldt, onder meer mobiele telefoons en laptops bevat.

Vandaag staan de recente Amerikaanse hypotheekaanvragen en olievoorraden op de agenda.

Brentolie zakte 1,1% tot net boven $60 per vat. De euro ging 0,2% hoger tot $1,1182. Bitcoin

Defensieve aandelen scoren

Bij de hoofdfondsen ging maaltijdbezorger Takeaway dankzij 0,6% koerswinst mee voorin, maar moest defensieve aandelen als Unilever (+1,3%), RELX (+0,8%) voor zich dulden.

Onderin stond staalmaker ArcelorMittal op 4,2% koersverlies. De Chinese staalsector vertoont neergang, voor de tweede maand daalde de productie, gedreven door milieuingrepen.

Uitzender Randstad verloor daarachter 1,4%, met ASML en Galapagos in het gevolg dankzij 1,3% teruggang.

AEX-zwaargewicht ING - het meest verhandeld - ging 1,2% terug en Aegon 0,9%.

Bij de middelgrote fondsen ging PostNL veel in de handel en aan kop met 3,2% winst. Het bedrijf mag de prijs van postzegels fors gaan verhogen.

De Haaksbergse technische dienstverlener TKH ging na een zwak beursmoment dinsdag in herstel met 2,9%.

Onderin noteerde SBM Offshore met 1,4% verlies, net als offshorebedrijf Fugro (-2,5%).

Bouwer Heijmans (+0,6%) kreeg een contract van €61 miljoen van Liander. KBC noemt de klus een „welkome aanvulling” op het orderboek.

Ajax (+1,6%) drong door tot de play-offs van de Champions League na 3-2 winst op het Griekse PAOK.

