Oproep: Wil jij in 2020 een huis kopen?

Vorig jaar volgde De Telegraaf vier huizenkopers, die er uiteindelijk allemaal in slaagden een fijne woning te vinden, al duurde dat voor sommigen best lang.

Bekijk ook: Zoeken naar dat ene pareltje

Dit jaar willen we opnieuw een groep huizenzoekers volgen. Zowel starters als doorstromers, met een klein of een groter budget, alleenstaand of met een gezin.

Wil jij eens in de paar maanden vertellen over je zoektocht en mogen we je ook fotograferen? Dan kom ik graag met jou in contact! Mail je verhaal en telefoonnummer naar [email protected]