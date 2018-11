'Miljoenenclaim tegen Delta Lloyd was vals'

De Brit zegt de grote man te zijn achter de beleggingsstrategie van Delta Lloyd. Dankzij zijn derivatenkennis zou de verzekeraar bovengemiddeld rendement hebben kunnen boeken. Delta Lloyd zou volgens hem contractueel hebben beloofd 1 procent van de derivatenportefeuille bij een opgetuigd samenwerkingsverband onder te brengen.

Deze overeenkomst heeft volgens de rechter nooit bestaan. De rechter verwijt Dusoruths bedrijf Lioncross het rechtssysteem te hebben misbruikt door vervalste stukken in het geding te brengen. Daarom moet het bedrijf ook de volledige proceskosten van Delta Lloyd van bijna twee ton vergoeden.

Delta Lloyd had sinds 2002 een consultancy-overeenkomst met een rechtsvoorganger van Lioncross. Dusoruth zou adviesdiensten verzorgen voor Delta Lloyd en werknemers van de verzekeraar trainen in financiële derivaten. Op een gegeven moment sloeg de twijfels toe over zijn kennis en kunde. Delta Lloyd brak definitief met Dusoruth, na een aantal twijfelachtige transacties.