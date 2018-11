Olieprijs veert op tot nipt boven $60

De Brent-prijs klom rond 08.15 uur (Nederlandse tijd) 2% naar een stand van $60.01 na vorige week nog fors te zijn teruggevallen.

De ogen van handelaren en beleggers zijn vooral gericht op de komende vergadering van oliekartel OPEC begin volgende maand. De grote vraag is of de OPEC opnieuw in de olieproductie zal gaan snijden om de olieprijs op te krikken.

Vorige week kwam de olieprijs nog stevig onder druk onder weer vanwege een onverwachtse toename van de Amerikaanse olievoorraden.