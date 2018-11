Beurs: KPN wint op hoger gesloten AEX

De AEX-index eindigde 1% in de plus op 518,90 punten. De Midkap ging 0,9% vooruit naar 701,16 punten. De koersenborden in Frankfurt (+1,4%) en Parijs (+1%) kleurden eveneens groen.

„Na een aantal weken van verliezen komen nu enkele positieve zaken naar voren. En dan staan de beurzen er toch weer wat positiever voor”, zei beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING).

De opgewekte stemming bij de Europese beurzen werd aangezwengeld na bemoedigende berichten dat Italië die de deur open lijkt te zetten om te gaan praten met Brussel over aanpassing van het omstreden begrotingsvoorstel. Ook de opverende olieprijs en de Brexit-deal tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zorgden voor hogere beurskoersen.

„Eind vorige week was er nog iets van onzekerheid, omdat Spanje dwars lag inzake het Brexit-akkoord. Maar die twijfel is uit de weg geruimd”, aldus Wiersma. De Britse premier Theresa May moet wel alle zeilen bijzetten om in eigen land genoeg politieke steun te krijgen voor de Brexit-deal.

Verder zal de aandacht van beleggers deze week gericht zijn op de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens een bijeenkomst in New York. Door de gedaalde olieprijzen wordt de inflatie gedrukt en zal de centrale bankier wellicht minder noodzaak zien om de rente versneld te verhogen.

Vorige week was het een slechte week voor de energiemarkten. Zowel de prijs van ruwe olie als die van energiegerelateerde aandelen zakte fors. „Voor de langetermijnbelegger is dit geen goede ontwikkeling. Een zwakke olieprijs is doorgaans een signaal voor afnemende groei, mogelijk zelfs van een krimpende economie”, aldus technisch analist Royce Tostrams.

Komende vrijdag vindt de ontmoeting plaats tussen de Amerikaanse president Trump en de Chinese leider Xi tijdens de G20-top in Argentinië. „De hoop is dat er toenadering gaat plaatsvinden tussen Trump en Xi”, legde Wiersma van ING uit.

Ook op Wall Street is er vandaag een feestelijke stemming. De beurzen in New York noteerden vanmiddag 1,2% tot 1,5% in de plus.

In de bijna geheel groen gekleurde AEX schoot KPN 5,8% omhoog. Het telecomconcern zat in de lift na berichten dat Brussel akkoord zou zijn met het samengaan tussen T-Mobile en Tele2 op de Nederlandse markt. KPN wordt daarmee verlost van een prijsvechter, maar krijgt op termijn wel te maken met een sterkere concurrent. KPN lanceert woensdag trouwens zijn plannen voor de komende drie jaar. Beleggers zijn vooral benieuwd hoe topman Maximo Ibarra denkt de al tien jaar dalende omzet van het telecomconcern weer te laten groeien. Zakenbank Berenberg verwacht dat KPN woensdag extra kostenbesparingen gaat aankondigen. Eerder verschenen berichten dat 1500 van de in totaal 13.000 voltijdsbanen op het spel staan. Ibarra wilde daar niet op reageren. Hij gaf wel aan dat de efficiëntie bij KPN kan worden vergroot door digitalisering. Berenberg denkt ook dat de topman extra gaat investeren in glasvezelaansluitingen.

In de telecomsector ging ook Altice Europe 5,5% vooruit. Het Canadese handelshuis RBC heeft zijn advies voor het Franse kabel- en telecomconcern echter neerwaarts bijgesteld na de tegenvallende kwartaalcijfers van vorige week.

Zwaargewicht Royal Dutch Shell liet een herstel van 2,7% zien met dank aan de opleving van de olieprijzen. Vorige week kreeg de oliereus nog te maken met flinke tegenwind.

Verzekeraar Aegon (+2,2%) lag er eveneens positief bij. Bankconcern ING mocht 2% bijschrijven dankzij de verminderde zorgen over Italië. De andere financiële waarden ABN Amro (+1,9%), ASR (+0,6%) en NN (+1,4%) waren ook in trek.

ASML klom 1,5%. De chipmachinefabrikant had de afgelopen handelsdagen last van zwakte onder technologieaandelen.

Voedingsmiddelenconcern Unilever (-1,1%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Beleggers namen afgelopen weekend met verbazing kennis van een interview met Unilever-topman Paul Polman, waarin hij een tirade hield tegen onder meer de media. Polman gaf ook aan dat de afschaffing van de dividendbelasting een voorwaarde was om het Unilever-hoofdkantoor te verhuizen naar Nederland. Biotechnologiebedrijf Galapagos moest 1% afstaan.

De winnaars in de Midkap werden aangevoerd door Adyen (+4,2%). Het betaalbedrijf was in herstel nadat het vorige week 14% aan beurswaarde in rook zag opgaan. Bodemonderzoeker Fugro (+3,7%) profiteerde van de hogere olieprijs.

Boskalis koerste 0,2% hoger. Dit ondanks het nieuws dat de baggeraar en maritiem dienstverlener een order van meer dan €250 miljoen heeft gekregen voor het installeren van exportkabels voor de offshore netverbinding Ostwind 2. Het is het grootste kabelinstallatiecontract voor Boskalis ooit. Ook tekende Boskalis een voorlopig contract met Saudi Aramco voor het ambitieuze offshore-investeringsprogramma van het staatsoliebedrijf.

Bij de smallcapfondsen steeg Bols 6,1%. De jeneverproducent stond vorige week juist onder druk na de publicatie van tegenvallende halfjaarcijfers.

