’Ons erfrecht discrimineert alleenstaanden’

Ze is haar leven lang bewust alleenstaande geweest. Als sociaal psychologe heeft ze zich behoorlijk verdiept in het familierecht, dat wat haar betreft in persoonsrecht omgedoopt mag worden. De Zwaan zette het Centrum Individu en Samenleving (CISA) op, om te vechten voor juridische erkenning van de alleenstaande.

„In de wet is erkenning voor het gezin, de geregistreerd partners en de duurzaam samenwonenden. Daar zou erkenning voor duurzame vriendschappen bij mogen. Iedereen bepaalt namelijk zelf hoe hij of zij zijn leven inricht. Alleenstaand is net zo’n volwaardige levensstijl als een huwelijk. Daarvoor moet wettelijke erkenning komen”, vindt De Zwaan. De pijn zit vooral in het erfrecht: een partner hoeft over ruim zes ton geen belasting te betalen, voor kinderen en ouders is er ook een vrijstelling van enkele tienduizenden euro’s, maar anderen, zoals broers, zussen en vrienden, hebben slechts een vrijstelling van €2147.

Vriendschapsrecht

„Vul het familierecht aan met het vriendschapsrecht”, stelt De Zwaan voor. „Vriendschappen zijn net zo waardevol als familiebanden.” Bij D66 vindt haar stichting het meeste gehoor, al is er in het regeerakkoord weinig terug te vinden van bijvoorbeeld de plannen om erfbelasting niet te berekenen aan de hand van de relatie tussen overledene en erfgenaam, maar te vervangen door een voor iedereen gelijke boedelbelasting.

Een ander punt waartegen De Zwaan protesteert, is de mogelijkheid die fiscaal partners hebben om inkomsten met elkaar te verrekenen. Die mogelijkheid hoeft wat haar betreft niet te worden afgeschaft, maar zou kunnen aangevuld met een toeslag voor alleenstaanden. „Anders betalen zij veel meer belasting”, betoogt de kwieke dame, die niets liever wil dan nog op het onderwerp promoveren.