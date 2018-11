Mitsubishi stuurt gevallen autobaas weg

De 64-jarige Ghosn werd onlangs gearresteerd op verdenking van gesjoemel met financiële gegevens en misbruik van bedrijfsbezittingen bij Nissan, waar hij ook voorzitter was. Die autobouwer zette hem vorige week al buiten de deur.

Ghosn stond aan het hoofd van een groot auto-imperium dat zowel Mitsubishi, Nissan en Renault omvat. De bedrijven zijn door belangen in elkaar flink verweven. Renault houdt de Frans-Braziliaanse topman van Libanese afkomst voorlopig nog binnenboord. Omdat Ghosn in Japan in de cel zit worden zijn taken daar waargenomen door operationeel directeur Thierry Bolloré.

Er gaan inmiddels geruchten dat Nissan de samenwerking met Renault wil herzien. De Japanners zouden graag zien dat hun alliantie meer op basis van gelijkheid zou worden voortgezet. Nu is Renault nog dominant. In Amsterdam vindt later deze week naar verluidt daarom een ontmoeting plaats van topbestuurders van de drie autobouwers. Ghosn heeft alle beschuldigingen aan zijn adres weersproken.