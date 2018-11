Van het gas af, maar wat als de cv kapot is?

Maarten uit Den Haag heeft zich behoorlijk verdiept in de gaskwestie toen hij zijn plannen maakte voor het vervangen van de 18 jaar oude cv-ketel en de keuken. „Ik woon in een oud en matig geïsoleerd appartementencomplex. Dan heeft een warmtepomp gewoon niet zoveel zin, dus wordt het een nieuwe cv-ketel op gas. Ik wil graag energie besparen, maar voor mijn huis heb ik het ei van Columbus nog niet gevonden. Eigenlijk vind ik dat de overheid zou moeten helpen om dit soort gebouwen duurzamer te maken. Wel kies ik in de nieuwe keuken voor elektrisch koken op inductie. Dat scheelt toch een beetje.”

Wijken en dorpen

De eerste 27 wijken en dorpen gaan volgend jaar al - met overheidssubsidie - van het gas af. In 2020 volgt weer een reeks. Het zou zonde zijn als je nu een cv-ketel koopt, die vijftien jaar meegaat, terwijl je wijk op de planning staat om binnenkort van het gas af te gaan. Pas in 2021 zijn alle plannen bekend. De kans dat jouw buurt in de komende jaren wordt aangepakt is overigens niet zo heel groot: driekwart van de wijken zal in 2030 nog een gasaansluiting hebben.

Oscar Kesselaar en zijn vriendin laten in Amersfoort een nieuwbouwhuis bouwen, en hebben er bewust voor gekozen de gasaansluiting weg te laten. Zij kiezen voor zonnepanelen, een warmtepomp en koken op inductie. „Ons huis levert straks meer energie dan het kost, dat vinden we heel belangrijk. Het kost nu zo’n €30.000 extra, maar levert dat bij de verkoop waarschijnlijk weer op. Bovendien hebben we straks erg lage vaste lasten. Ook lijkt het me duurder als we ons huis later alsnog moeten aanpassen.”

Erg duur

Ingmar Schopmann kocht ook net een huis, iets verderop in Hilversum, maar hij maakt een andere afweging. „De ketel komt uit 2003. Die is dus wel aan vervanging toe. Maar om nu te investeren in een warmtepomp zie ik niet zitten. Ik vind ze erg duur. Bovendien verwacht ik dat warmtepompen in de toekomst veel beter zullen worden. Nederland hoeft pas in 2050 van het gas af, ik wacht er liever even mee.”

Milieu Centraal raadt aan om vanaf nu bij iedere verbouwing rekening te houden met een toekomst zonder aardgas. Dat betekent kiezen voor een inductiekookplaat in de nieuwe keuken, extra isolatie in de aanbouw of dakkapel en vloerverwarming, omdat die makkelijk aangesloten kan worden op een warmtepomp. Als de cv-ketel kapot is, kunnen we volgens de milieuorganisatie het best overstappen op een warmtepomp, eventueel in combinatie met een cv-ketel. Met zo’n hybride combinatie ga je niet helemaal van het gas af, maar wel grotendeels.

Dat is wel een investering. Inductie in een nieuwe keuken kost al snel €1000 meer. Maar „als je nu nog een gasfornuis koopt, heb je over een paar jaar spijt”, meldt Milieu Centraal. Een tussenoplossing kan zijn om bij de verbouwing alvast de elektriciteitskabels voor inductie te laten aanleggen. Voor een gasloos verwarmingssysteem moet nog dieper in de buidel worden getast. Een nieuwe cv-ketel kost ongeveer €1000. Een hybride warmtepomp kost, na aftrek van subsidie, zo’n €3000. Volledig overgaan op een warmtepomp vereist een zeer goed geïsoleerd huis en kost al snel €7000.

Wijkplannen

Wat is nou wijsheid? „Zoek eerst uit wat de plannen zijn van je gemeente voor jouw wijk”, zegt een woordvoerster van de Consumentenbond. „Als de plannen nog niet bekend zijn, zou ik even wachten met grote aanpassingen. Is je ketel echt aan vervanging toe? Kies er dan een die in de toekomst geschikt is voor hybride. Want dat zal voor de meeste huizen toch de realiteit worden: helemaal van het gas af is voor oude slecht geïsoleerde huizen vrijwel onmogelijk.”